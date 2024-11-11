استعداد إيران لتسهيل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

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والتقى علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الإيرانيين في الجولة الثانية والعشرين من محادثات أستانا، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية ورئيس الوفد المفاوض الروسي في أستانا، عاصمة كازاخستان.

وفي هذا اللقاء الثنائي، الذي تم ضمن إطار الاجتماعات الدولية لمسار أستانا في العاصمة الكازاخية، بحث علي أصغر خاجي وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشؤون السورية، آخر تطورات المنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي وناقشا الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا.

وأدان خاجي الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان والضفة الغربية، محذرًا من الأهداف التوسعية للكيان الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير موازين القوة في المنطقة.

وأشار خاجي إلى الهجمات المستمرة والمتزايدة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على سوريا وارتكابه للجرائم وأعمال الإرهاب فيها، معتبرا أن العمل الجماعي لوقف هذه الهجمات ومحاسبة الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية يعد من أولويات منطقة غرب آسيا.

وأكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني على مواقف إيران الداعمة لأي مبادرة سلام في سوريا، معربًا عن دعمه لمحادثات تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، ومشيرًا إلى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقيام بدور المسهّل في هذا المسار.

بدوره، عبّر ألكسندر لافرنتييف عن قلقه إزاء الوضع الخطير في المنطقة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا، محذرًا من الآثار السلبية لزيادة التوترات على وحدة واستقرار سوريا.

وأكد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لحماية إنجازات مسار أستانا في ظل التطورات الراهنة الحساسة.

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والتقى علي أصغر خاجي، مصطفى يورداكول، كبير المفاوضين الأتراك، والوفد المرافق له في العاصمة الكازاخية أستانا.

وخلال هذا اللقاء الثنائي، الذي جرى في إطار اجتماعات الجولة الثانية والعشرين لمسار أستانا، ناقش الجانبان آخر الأوضاع في المنطقة والتطورات السياسية والميدانية في سوريا، خاصة في ظل الجرائم والهجمات العدوانية للكيان الإسرائيلي في المنطقة.

وأدان خاجي الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان والضفة الغربية وارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة، محذرا من الأهداف التوسعية للكيان الإسرائيلي في المنطقة وخاصة في سوريا.

وأكد المستشار الإيراني على ضرورة تبني استراتيجية فعّالة لمواجهة الأهداف التوسعية للكيان الإسرائيلي الرامية لتغيير الوقائع الميدانية في المنطقة.

كما عبّر علي أصغر خاجي عن دعمه لآفاق محادثات تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، مؤكداً على الآثار الإيجابية لهذا التطبيع في ظل الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الوفد التركي عن قلقه من الآثار المستمرة للهجمات الإسرائيلية في المنطقة، داعياً إلى وقف هذه الاعتداءات.

كما أكد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في المسارات السياسية ودعم مبادرات السلام في سوريا.