المقاومة اللبنانية تستهدف تجمّعاً لقوات جيش الاحتلال بصليةٍ صاروخية

العالم-لبنان

وبالإطار، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعاً لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية، وتجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية، وتجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالقذائف المدفعية.

‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية.‏



واستهدفت المقاومة قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخية كبيرة.‏

وشنت المقاومة هجومًا جوّيًا بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، وأصابت أهدافها بدقة، كما شنت هجومًا جوّيًا بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وأصابت أهدافها بدقة.‏

كما استهدفت المقاومة أمس الاحد مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.‏