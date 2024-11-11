الجيش الاسرائيلي يحاول ارغام المستوی السياسي بإنهاء الحرب

العالم - العين الاسرائيلية

تطورات ومستجدات الحرب العدوانية علی لبنان وما يرافقها من خسائر يتكبدها جيش الاحتلال الاسرائيلي والتسريبات الاعلامية الاسرائيلية حول قرب انتهاء العملية البرية، فضلاً عن الازمات التي تعصف بحكومة نتنياهو وذلك من خلال فضيحة التسريبات الامنية من مكتبه وتشكيل لجنة التحقيق بهزيمة طوفان الاقصی كانت مدار تعليقات المحللين والخبراء في الاعلام العبري.

ويری الباحث السياسي علي مراد الذي حل ضيفاً علی برنامج العين الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي يحاول إفحام المستوی السياسي المصر علی استمرار الحرب. فالجيش الاسرائيلي يؤكد انه حقق الأهداف، ولم يعد هناك ذريعة يتشبث بها المستوی السياسي.

وأكد ان الجيش الاسرائيلي يدعي تحقيق الاهداف، رغم انه لم يحققها والسبب هو ارهاق الجنود الذين يقاتلون منذ 13 شهراً وخسائر كبيرة تكبدتها الالوية القتالية والفرق التي زجوا بها في جنوب لبنان والأمر الاخير هو انهم يعتبرون انهم الان لديهم شيئ من الممكن تسويقه علی أنه منجز، فإذا استمرت الامور علی ما هو عليه ستكون هناك خسارة استراتيجية، كما بين لويد اوستن (تحويل الانجازات التكتيكية الی خسارة استراتيجية) وهذا ما تقوم به عملياً حكومة نتنياهو. لذلك هاليوي ومن معه يحاولون بأن يجبروا نتنياهو علی الذهاب نحو اعلان وقف لهذه الحرب.

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