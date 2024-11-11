الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها العسكرية ضد قواعد ومستوطنات جيش الاحتلال وتستهدف لاول مرة موقع أفيتال بالجولان المحتل

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :