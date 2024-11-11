الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمحل تجاري في شارع عمر المختار بمدينة غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :