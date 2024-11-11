مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية يستقيل من منصبه

العالم-الاحتلال

وقالت صحيفة یديعوت أحرونوت العبرية إن استقالة المدير العام لوزارة الحرب، تأتي بعد حوالي أسبوع من إقالة يوآف غالانت الذي عينه في المنصب.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أقال الأسبوع الماضي، وزير الحرب في حكومته يوآف غالانت، وعين "وزير الخارجية" يسرائيل كاتس بدلا منه.

وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت، بـ"أزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب"، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيننا لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وتأتي استقالة المدير العام لوزارة الحرب الاسرائيلية، في ظل فضائح متتالية، تعصف بمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا لوسائل إعلام عبرية، ذكرت من بينها استخراج وثائق سرية من الجيش الإسرائيلي وتسريبها إلى وسائل الإعلام، والاشتباه في تزوير بروتوكولات المناقشات الوزارية في خضم الحرب، وحيازة وثائق شخصية حساسة لضابط في جيش الاحتلال بهدف ابتزازه، وجمع وثائق من كاميرا أمنية.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.