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ولي العهد الكويتي: بات لزاما على قمتنا توجيه رسالة واضحة لمجلس الأمن الدولي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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