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وسائل اعلام عبرية: حرائق كبيرة في كريات آتا شمال حيفا بسقوط صواريخ لبنانية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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