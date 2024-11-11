الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عارف: الاحتلال يرى بقاءه واستمراره في الفوضى والحرب في فلسطين ودول المنطقة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :