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عارف: علينا اتخاذ قرارات حازمة لمواجهة جرائم الاحتلال

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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