الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عارف: مسؤوليتنا كبيرة لمواجهة جرائم الاحتلال وعلينا ان نقف مدافعين عن الشعب الفلسطيني

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :