الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدة ومصابون بقصف مسيرة اسرائيلية منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :