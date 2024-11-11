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شهيد ومصابون بقصف الاحتلال قرب مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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