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7 شهداء بقصف الاحتلال لمنزل في بلدة السكسكية بجنوب لبنان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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