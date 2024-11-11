الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في شمال قطاع غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :