رئيس تجمع العلماء المسلمين في لبنان يتحدث عن صواريخ بشرية..

العالم - من طهران

وتحدث رئيس تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة في لقاء خاص مع قناة العالم حول شخصية السيد حسن نصر الله الشاملة ودورها المحوري في لبنان والعالم الإسلامي، الذي أعطى زخما كبيرا للمقاومة بفكره ونهجه الريادي.

شخصية الشهيد نصر الله ودوره المحوري في المقاومة

وجدد الشيخ غازي حنينة التعازي باستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث أعاد بعث روح الجهاد والمقاومة في نفوس أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، مشيرا الى أن الإمام الخميني فجّر الثورة الإسلامية، فكذلك السيد نصر الله فجّر باب الجهاد من جديد.

وأضاف الشيخ حنينة أن شخصية السيد حسن نصر الله شخصية جامعة شاملة جمعت مواصفات قلما نجدها في قائد، مؤكدا أنه كان قائدا ميدانيا فالسيد حسن كان إبن الميدان والساحة، بكل الميادين العسكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.

السيد حسن نصر الله ربى 3 أجيال في عدة ساحات

وأضاف الشيخ غازي حنينة أن سماحة السيد حسن كان نموذجا لثلاثة أجيال، فهو قبل أن يكون أمينا عاما كان معروفا بالعمل المقاوم بين شباب المقاومة. وبعد أن تسلم الأمانة العامة وبعد إطلالاته على الجمهور، ربى السيد حسن 3 أجيال ذهب قسم منها الى العمل الجهادي، وقسم ذهب الى العمل التربوي والثقافي والتعليمي، والقسم الآخر ذهب الى العمل التبليغي والدعوي، وذهب قسم منها الى العمل السياسي، ومنهم من اتجه نحو العمل الاقتصادي والتجاري، فيما كان جميعهم يدور حول محور السيد نصر الله.

السيد نصر الله كان يحظی بشعبية كبيرة في لبنان والعالم الإسلامي

وأشار الشيخ حنينة الى شعبية السيد حسن نصر الله الكبيرة على الصعيد اللبناني والإسلامي والعالمي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت حربا ضروسا ضد السيد نصر الله.

عمل المقاومة بعد استشهاد السيد نصر الله في ظل فقدها شخصية عظيمة

وحول بنيان حزب الله قال الشيخ حنينة إن السيد حسن كان من الرعيل الأول للحزب، فقام بتأسيس مؤسسات هامة بمساعدة الشيخ نعيم قاسم، والسيد هاشم صفي الدين، والحاج محمد رعد، والسيد إبراهيم أمين السيد، والشيخ محمد يزبك وآخرين، مؤسسات سدت فراغات كبيرة في المجتمع اللبناني كمؤسسة القرض الحسن، إضافة الى المدارس والمستشفيات. فهذه المؤسسات تعتبر بنى تحتية للمجتمع اللبناني.

المقاومون صواريخ بشرية؛ 3 مقاومين يقاتلون سرية إسرائيلية كاملة

وحول الأبطال المقاومين في جنوب لبنان الذين هم تربوا تحت رعاية السيد نصر الله فنقل الشيخ حنينة مشيدا بقوة المقاومين، تصريحات وزير الدفاع الصهيوني السابق حيث قال سحبنا ثلثي جيشنا من جنوب لبنان لأن قوة حزب الله لا تعطينا المجال للتقدم كثيرا.

وكشف أن مجموعة من 3 مقاومين تقاتل سرية إسرائيلية بأكلمها قبل أيام وذلك حسب ما اعترف به الاحتلال الصهيوني.

كتلة الوفاء للمقاومة إنجاز السيد نصر الله السياسي

ونوه الشيخ حنينة إنجاز السيد نصر الله الهام الى جانب إنجازاته الأخرى، ينبغي الوقوف عليه وهو الإنجاز السياسي، والذي تم التعبير عنه من خلال كتلة الوفاء بالمقاومة التي أثبتت جدارتها السياسية بناء على الشفافية والمصداقية والالتزام والأدب حتى مع الخصم.

وتابع الشيخ أن كتلة الوفاء اهتمت بالشرائح اللبنانية المختلفة من خلال تقديم خدمات يحتاج اليها الشعب، دون مكاسب مادية وشخصية.

ولفت الشيخ حنينة أن كل هذه الانجازات والخدمات والمؤسسات لم تكتب باسم الأمين العام أو عضو شورى أو نائب أو وزير.

الانتصار يقاس بصمود الجبهة الداخلية في فلسطين ولبنان

واعتبر الشيخ حنينة أن الجبهة الداخلية في فلسطين ولبنان هي أساس المواجهة مع العدو موضحا أن صمود وصبر أهل غزة رغم كل المعاناة الأليمة ورغم استشهاد أكثر من 40 ألف شهيد في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ إضافة الى المفقودين تحت الهدم والردم، إضافة الى عشرات آلاف الجرحى.

وجدد التأكيد أن الجبهة الداخلية تعبر عن مقدار النصر الذي يتحقق أمام العدو الصهيوني، ملفتا أن الجبهة الداخلية لم يخرج عنها صوت اعتراض إلا نادرا.

تأثير اغتيال السيد نصر الله والقادة على حزب الله

وتطرق الشيخ حنينة الى استشهاد أمينه العام واستشهاد سماحة السيد صفي الدين والقادة الآخرين، وضربة البيجر قائلا صحيح إن الحزب تلقى ضربة قاسية إلا أنها لم تقتل الحزب، وحزب الله باق.

أهمية شعار السيد نصر الله في وحدة ساحات المقاومة

وقال الشيخ حنينة إن الوحدة عند السيد حسن بدأت من المجتمع الشيعي، عمل جاهدا على ساحة الوحدة الشيعية ثم اهتم بجمع الساحة الإسلامية من السنة والشيعة.

وأوضح أن الوحدة الشيعية والإسلامية ثم الوحدة الوطنية هي سلم يتدرج بعمله في لبنان الى أن تحول الى المجتمع العربي.

وأشار أن الحفاظ على الأراضي السورية كلف المقاومة كثيرا في مواجهة الارهاب والتكفير.

ونوه أن السيد نصر الله بذل جهدا كثيرا في وحدة الساحة الفلسطينية لجمع كلمة الفصائل والتي أدت الى وحدة ساحاتها.

العدو يعمل على تفريق المسلمين

وأكد الشيخ حنية أن الوحدة كلها بركة بين المسلمين سنة وشيعة، وبين المسلمين والمسيحيين والقوميات لأن العدو يعمل على التفرقة.

واعتبر أن عمل السيد نصر الله في وحدة المسلمين والمجتمع العربي نظرة ثاقبة للمستقبل تحول دون الفتن في المجتمعات.

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