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وسائل اعلام عبرية: صفارات الانذار تدوي في حانيتا شلومي بالجليل الغربي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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