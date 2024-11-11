الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي شرقي نهاريا بالجليل الغربي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :