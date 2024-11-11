العلاقات الإيرانية والسعودية: نحو آفاق أوسع

العالم - باختصار

وصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

يعد تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المحاور الرئيسية لهذه الزيارة.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الاتجاه الصحيح

النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في السعودية للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

أمس الأحد.. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان: العلاقات الإيرانية السعودية تمر بنقطة تحول تاريخية

الرئيس بزشكيان: نرغب في تعميق العلاقات مع السعودية وتوسيعها في كافة المجالات

خبراء: التقارب بين الرياض وطهران الآن حاجة ملحة نظرا لما تواجهه المنطقة من أزمات

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي: طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين "إيجابية جدا"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات بين البلدين ستكون في خدمة المنطقة برمتها

متابعون: دول كبرى لا تريد علاقات إيجابية بين طهران والرياض لأنها تتعارض مع مصالحها

يعمل البلدان على تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما

آفاق العلاقة بين إيران والسعودية إيجابية وبلدان المنطقة تنظر بارتياح لهذا التقارب