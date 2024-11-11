يائير غولان: حكومة نتنياهو عصابة إجرامية تدير الكيان

العالم-الاحتلال

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس” احتج فيه على تلويح الحكومة بإمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وامتناعها عن إبرام اتفاق مماثل في قطاع غزة الذي يُحتجز فيه الأسرى الإسرائيليين.

وقال غولان: “تدعي العصابة الإجرامية التي تدير كيان إسرائيل اليوم، أننا إذا توصلنا إلى اتفاق في الجنوب (غزة)، فإنه سيعرض مستقبل إسرائيل للخطر، وسيكون هناك 7 أكتوبر آخر”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية قبل عام.

وتساءل زعيم “الديمقراطيين” (اتحاد حزبي العمل وميرتس اليساريين) مستنكرا: “لماذا يمكن التوصل إلى تسوية في الشمال (لبنان) بينما يبقى حزب الله واقفاً على قدميه، أما في الجنوب فإن التوصل إلى اتفاق سيعني خطرا وجوديا على كيان إسرائيل؟”.

وفي وقت سابق اليوم، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إحراز تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان.بين.