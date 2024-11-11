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قائد حرس الثورة الاسلامية يشيد لدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي بالعلاقات بين البلدين مثمنا تنفيذ حكومة اقليم كردستان للاتفاقية الأمنية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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