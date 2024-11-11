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مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة

مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قتل 5 جنود وضباط إسرائيليين في حادثين منفصلين في شمال قطاع غزة، وفقًا لمصادر إسرائيلية.

العالم - الاحتلال

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، مساء اليوم الاثنين، مقتل الضابط الإسرائيلي برتبة رائد "أتيمار فريدمان" قائد مجموعة كوماندوز في معارك شمال القطاع.

وبحسب البيان، فإن 4 آخرين قتلوا إثر إصابتهم بقذيفة “آر بي جي” في شمال غزة، فيما أصيب خامس بجروح حرجة جدًا.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد نوهت إلى أن 87 إسرائيليًا قتلوا خلال شهر أكتوبر المنصرم؛ منهم 64 ضابطًا وجنديًا وعنصرًا أمنيًا و23 مستوطنًا، “في مختلف الجبهات سواء كان بإطلاق صواريخ مضادة أو رشقات صاروخية أو اشتباكات ومواجهات وعمليات في ساحات المعارك”.

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