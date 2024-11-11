محمد عفيف: العدو مازال عاجزاً عن احتلال قريةٍ لبنانية واحدة

العالم - لبنان

جدار منيع في وجه قوات الاحتلال الاسرائيلي يصنعه مقاتلو المقاومة الاسلامية على مختلف جبهات القتال.

مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أكد على جاهزية قوات الخطوط الأمامية لحرب طويلة على كافة الجبهات؛ وان المقاومة هي التي تحدد المعادلات ‏السياسية عبر ما يحصل في الميدان.

وقال محمد عفيف:"بعد 45 من القتال الدامي، و5 فرق عسکرية ولواءان، و65 ألف جندي علی الجبهة الأمامية مازال العدو عاجزاً عن احتلال قرية لبنانية واحدة، وما الملحمة التي سطرها المجاهدون في قلعة الخيام الا شاهد حي علی البطولة".

وفي هذا السياق شنت المقاومة هجوماً جوّياً بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّع لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، وأصابت أهدافها بدقة، كما شنت هجوما جوّياً بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّع لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وأصابت أهدافها بدقة.‏ كذلك استهدفت تجمّعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع العباد. وأعلنت المقاومة الإسلاميّة ايضاً استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.‏

‏اما في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المقاومة مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.‏

واستهدفت المقاومة قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل ومستوطنة غورن، بصلية صاروخية كبيرة.‏

كما استهدفت المقاومة أمس الاحد مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.‏

وأكدت المقاومة الاسلامية أن عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي، تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.