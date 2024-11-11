الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال لمنزل في بلدة السكسكية بجنوب لبنان الى 11 شهيدا

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :