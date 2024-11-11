أکبر منشأة رياضية في لبنان تتحول لمرکز ايواء النازحين

العالم - مراسلون

بمبادرة انسانية لجمعية بنين الخيرية وبالتعاون مع بلدية بيروت وموافقة رئيس الحكومة، تستعد جمعية بنين لاستقبال ضيوفها النازحين في قرية بنين لمن افترش الارض في الطرقات.

وقال أحد مسؤولي جمعية بنين لقناة العالم ان أغلب محافظات لبنان امتلأت بالضيوف (والذين لانسميهم نازحين)، وکل ما ازدادت الاعتداءات الاسرائيلية زادت وتيرة النزوح، لذلک أصبح الکثير من الناس يفترشون الشوارع، او ينامون في سياراتهم او في خيام والاخلاقنا وانسانيتنا لاتسمح لنا ان نقبل بذلک، لذلک تعاونا مع محافظ بيروت لنجد مکان مناسب لايواء الضيوف وکان انسب مکان لذلک المدينة الرياضية، فأطلقنا مشروع قرية بنين.

وأضاف ان القرية تشمل 10 بلوکات، کل منها يسع لـ800 الی 1000 شخص، وهناک صفوف للطلاب والاطفال وهناک صيدلية وکلينيک في القرية ايضاً والعاب ترفيهية وامکانية واي. فاي. وستکون جميع مقومات الحياة جاهزة من أکل وشرب ووسائل تدفئة ومازوت وأدوية.

وأکد أحد العاملين في الجمعية ان القائمين علی العمل، يحرصون علی العمل ليل نهار، ليجهزوا القرية قبل حلول فصل الشتاء، من أجل ايواء النازحين قبل ان يصابوا بالبرد، فنحن لانقبل ان يفترش النازحين الارض ويباتوا في السيارات والطرقات.

بالتکاتف والتعاضد يحيا أبناء الوطن، ومهما اشتدت الازمات وطغی عدوان مصيره الزوال، فهناک في الافق القريب عودة حتمية بنيشان النصر لأهل الارض.