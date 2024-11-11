البيان الختامي لقمة الرياض.. ماذا جاء فيه؟

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وأكّد مشروع قرار قمة الرياض، "مركزية القضية الفلسطينية"، و"الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة"، مشدداً على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على "خطوط الـ4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



كما شدد مشروع القرار على أن في مقدمة الحقوق "حق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 194".



وفيما أكّد مشروع القرار أنّ "القضية الفلسطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال"، جدد التأكيد أيضاً سيادة دولة فلسطين الكاملة على "القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية".



وأعرب المجتمعون في القمة العربية والإسلامية في مشروع القرار عن رفضهم أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية "تهدف إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة"، و"ترسيخ احتلالها الاستعماري".

القدس الشريف خط أحمر للأمتين العربية والإسلامية

وأكّد مشروع القرار أنّ "القدس الشريف خط أحمر بالنسبة إلى الأمتين العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أنّ "المجتمعين يؤكّدون تكاتفهم المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة".



وبالنسبة إلى الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، أكّد مشروع القرار "الدفاع عن حرمة هذه الأماكن المقدسة".



كذلك جدد مشروع قرار قمة الرياض اليوم، تأكيد قرارات القمة السابقة، وتجديد "التصدّي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان"، محذّراً في الوقت نفسه من "خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة"، ومن "توسّع العدوان الذي امتد إلى لبنان أخيراً".



ودعا المجتمعون في القمة المجتمع الدولي إلى "تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو".



كما نددوا بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين، وفق مشروع القرار، مديناً أيضاً بأشدّ العبارات لما يتكشّف من جرائم مروّعة يرتكبها "جيش" الاحتلال في غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية.



مشروع قرار قمة الرياض دعا إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701". وحذّر من "خطورة انتهاك سيادة سوريا وإيران، "من دون اكتراث من المجتمع الدولي"، و"بتخاذل من الشرعية الدولية".



وشدد مشروع قرار قمة الرياض، على ضرورة قيام مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة"، والاستجابة للإجماع الدولي بأنّ "دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة".



وختم مشروع قرار القمة العربية والإسلامية في الرياض تأكيد "دعم جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل ووقف النار في غزة ولبنان".