الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
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حماس: مستمرون في التصدي لمخططات العدو ولن نسمح للارهابي سموتريتش وغيره بتنفيذ اي من مخططاتهم الخبيثة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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