الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

20 شهيدا في الاعتداءات الاسرائيلية على النصيرات وسط القطاع منذ صباح اليوم

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :