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30 شهيدًا في عدوان إسرائيلي على شمال لبنان

30 شهيدًا في عدوان إسرائيلي على شمال لبنان
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

استشهد نحو 30 لبنانيا على الأقل، وسجلت عدة إصابات، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين يعقوب بعكار شمالي لبنان.

العالم - لبنان

وذكرت مصادر لبنانية أن القصف طال بناية سكنية في البلدة، وأن جميع الضحايا هم من النازحين.

ولفتت إلى وجود عدد من المفقودين تحت الركام، وأن فرق البحث تعمل للبحث تحت الأنقاض.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري والقصف الجوي والمدفعي، تزامنًا مع التوغل البري، على لبنان لليوم الـ 50 تواليًا. بينما تستمر المقاومة الإسلامية “حزب الله” في التصدي لقوات الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 8 من أكتوبر 2023 الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة إلى 3189 شهيدا و14078 جريحا. بينما استشهد أكثر من 40 لبنانيا وأصيب 31 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

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