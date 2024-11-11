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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 3243 شهيدا و14134 جريحا

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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