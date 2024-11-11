الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان قمة الرياض يطالب جميع الدول بحظر تصدير او نقل الاسلحة الى كيان الاحتلال

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :