الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: استمرار عمليات المقاومة وآخرها العملية النوعية اليوم التي أوقعت 5 قتلى بصفوف الاحتلال يؤكد فشل الكيان في وأد واجتثاث المقاومة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :