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وزارة الصحة اللبنانية: 3242 شهيدا و14134 جريحا منذ بدء العدوان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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