الضاحية توجه رسالة خاصة في يوم شهيد حزب الله

العالم - مراسلون

في يوم شهيد حزب الله نرصد بالصوت والصورة الدمار الذي خلفه سلاح الجو الإسرائيلي خلال عدوانه الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

هنا من منطقة الرويس بالقرب من مجمع سيد الشهداء دمار هائل، كل الأبنية سواها الكيان الصهيوني أرضا.

وتوثق كاميرا العالم دمار الأبنية وهي منطقة دمرت بشكل كامل على مدى أيام من العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبالدمار يحاول العدو الصهيوني الضغط على بيئة المقاومة بينما يدمر الحجر ويقتل البشر إلا أن المقاومة ستبقى ثابتة بالميدان وبيئة المقاومة ستبقى حاضنة للمجاهدين مهما بلغت وعظمت التضحيات.

وتقول مواطنة لبنانية جالسة على أنقاض منزل وهي توجه تحية إعزاز وإجلال لسيد المقاومة ومجاهدي المقاومة في يوم الشهيد: "سيد المقاومة ربانا على العقيدة ونهج المقاومة تزيد من عزيمة والقوة لدينا حيث لا تضاهيها لا إسرائيل ولا أمريكا ولا أكبر منها.

وليس لدينا لنقدم لمجاهدي المقاومة إلا الدعاء، كل ما لدينا من أولاد وبيوت فداء لكم".

وسيبقى الشعب صامدا وداعما لهذه المقاومة التي تقدم الشهداء وعلى رأسها شهيد الأمة سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله.