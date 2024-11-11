تأکيد عربي اسلامي علی ضرورة ايقاف المجازر الاسرائيلية في غزة ولبنان

العالم - بانوراما

وتناقش قناة العالم من خلال برنامج بانوراما مخرجات هذه القمة الغير عادية حيث ندّد قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية بجرائم الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ولبنان مع التأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية.

بدوره دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى وقف فوري للعدوان على لبنان.

كما شدّد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة وضع خطة تنفيذية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

من جانبه طالب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان ودخول المساعدات وإعادة الإعمار في لبنان وغزة.

كذلك دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى فرض حظر أسلحة على الكيان الإسرائيلي ومنع التجارة معه.

فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الوقوف في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.