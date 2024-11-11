الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

8 شهداء و14 جريحا في حصيلة أولية لغارة الاحتلال على بلدة عين يعقوب بقضاء عكار بشمال لبنان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :