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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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