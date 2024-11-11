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6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنطقة المواصي التي تؤوي نازحين في مدينة خان يونس

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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