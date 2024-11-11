الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية فلسطينية: 39 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر الإثنين

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :