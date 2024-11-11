الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك شرق لبنان

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :