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إعلام الاحتلال: سقوط إصابتين جراء عملية دهس قرب بيت لحم

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

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