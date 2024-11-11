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إذاعة جيش الاحتلال: الجيش يحاصر مدينة بيت لحم عقب إصابة شخصين بعملية دهس عند حاجز عسكري

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

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