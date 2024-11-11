الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

البيان الختامي لقمة الرياض: نجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :