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البيان الختامي لقمة الرياض: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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