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البيان الختامي لقمة الرياض: نحذر من خطورة انتهاك سيادة العراق وإيران وسوريا دون أي تدابير من الأمم المتحدة وبتخاذل الشرعية الدولية

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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