الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البيان الختامي لقمة الرياض: نرفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها باعتبارها جريمة حرب

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :