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البيان الختامي لقمة الرياض: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية لإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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