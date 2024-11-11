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البيان الختامي لقمة الرياض: بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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