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إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخ اعتراضي في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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