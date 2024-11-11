الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يطلق النار على سيارة بداخلها شاب في بلدة الخضر ببيت لحم بعد مطاردتها بحجة عملية الدهس

الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :